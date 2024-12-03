كلية التربية جامعة مطروح تعقد الامتحانات المعادلة للتويفل

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كلية التربية جامعة مطروح

 

أعلنت كلية التربية جامعة مطروح عن عقد دورة اللغة الإنجليزية وامتحاناتها المعادلة للتويفل تحت رعاية الاستاذ الدكتور/ مصطفي يوسف النجار  رئيس جامعة مطروح بمركز خدمة المجتمع بالتعاون مع وحدة جامعة مطروح للغات والترجمة.

 دورة اللغة الإنجليزية الخاصة باجتياز اختبار MUPET (Matrouh University Proficiency English Test ) المعادل لاختبارالتويفل لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ بدءا من يوم الأحد الموافق ٨ديسمبر الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٠ ديسمبر وذلك بمدرج ١ بكلية التربية بشارع الشهيد رضا مفتاح السيد.

 علي أن يعقد الاختبار يوم الخميس ١٢ ديسمبر الساعة الثانية عشرة 
علي من يرغب في الحجز للدورة أو  للاختبار  الحضور إلى المقر الإداري للدراسات العليا بمجمع كليات جامعة مطروح بالكيلو ٩.

الانجليزية اختبار الدكتور مصطفى يوسف المقر الإداري الاختبار خدمة المجتمع

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