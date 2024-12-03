إعادة فتح مكاتب البريد لبيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تعود مكاتب البريد المميكنة في مختلف المدن والمحافظات، بدءًا من يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، لتوفير كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، بعد توقف دام 3 أيام لمساعدة أصحاب المعاشات على تلقي معاشاتهم بسهولة ودون ازدحام.

جاء هذا التوقف لتسهيل الإجراءات الخاصة بتوزيع المعاشات، وسيتم استئناف بيع كراسات الشروط ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".

مد فترة شراء كراسات الشروط

أعلنت الهيئة العامة للإسكان الاجتماعي تمديد فترة شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 24 ديسمبر، وذلك في خطوة لتسهيل العملية على المواطنين الذين يرغبون في التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

إقبال كبير على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شهدت الأيام القليلة الماضية إقبالًا غير مسبوق على شراء كراسات الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5، حيث تم بيع نحو 220 ألفًا و740 كراسة شروط، بينما سدد 42 ألفًا و757 مواطنًا مقدم جدية الحجز في أقل من 3 أيام من فتح باب التقديم يوم 26 نوفمبر 2024، وفقًا لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

سعر كراسة الشروط وجدية الحجز

يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في المدن الجديدة والمحافظات التي تُطرح بها الشقق.

ويبلغ سعر كراسة الشروط 300 جنيه، بالإضافة إلى رسوم إدارية قدرها 355 جنيهًا.

كما يُطلب من المتقدمين دفع مقدم جدية الحجز: 20 ألف جنيه للمحافظات و30 ألف جنيه للمدن الجديدة.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

بعد شراء كراسة الشروط وسداد المبالغ المقررة، يجب على المتقدمين الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

على الموقع، يمكنهم ملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة لتقديم طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

أماكن مكاتب البريد المتاحة

يستطيع المواطنون معرفة أماكن مكاتب البريد المميكنة المتوفرة لشراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لذلك أو من خلال الاتصال بالمكاتب المحلية.