أشاد تشابي جارسيا بيمينتا مدرب إشبيلية، عقب التعادل على أرضه أمام أوساسونا (1-1) أمس الاثنين، في ختام الجولة الـ15 من الليجا، بما قدمه فريقه خلال المواجهة.

مدرب أشبيلية راض عن أداء لاعبيه بالرغم من التعادل أمام أوساسونا

وقال المدرب الإسباني، عقب المباراة التي أقيمت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان": "أعتقد أننا لعبنا مباراة متكاملة للغاية من جانبنا. الفريق لم يستسلم عندما استقبل هدف بوديمير ومنذ الدقيقة الأولى سعينا للحصول على النقاط الثلاث، لكننا افتقرنا إلى الفاعلية".

وقال جارسيا بيمينتا: "سعيد بالنقاط الـ19 التي حصل عليها الفريق حتى الآن. لقد حصلنا عليها بجدارة وكان من الممكن أن نحصل على المزيد، لذلك الوقت قد حان لتعزيز العمل الذي نقوم به".

واعتبر مدرب إشبيلية: "ما يهم أيضا هو عدم الخسارة، لذلك أقدر دعم الجماهير للفريق لأنهم شاهدوا جهد اللاعبين، وعليهم أن يطالبوا أنفسهم بالمزيد وأن يكون الفريق أفضل في الدفاع والهجوم".

وبالتعادل رفع إشبيلية رصيده إلى 19 نقطة بالمرتبة الـ11 بترتيب الليجا.