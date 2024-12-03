محافظ الأقصر يتابع تنفيذ خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى





عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء من المشروعات الجاري العمل بها، وذلك فى إطار متابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية بمدن ومراكز محافظة الأقصر.

وفى بداية اللقاء استعرضت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، خطة الهيئة للعام المالى الحالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وخطة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ لتجهيز الموازنة الجديدة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن المعنيين.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الأقصر بإدراج كافة شبكات الانحدار، وسرعة الانتهاء من محطات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة مواطنى الأقصر بالنجوع والقرى.

وعلى هامش الاجتماع ناقش محافظ الأقصر، اخر موقف لملف تقنين الأراضي طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث استعرضت المهندسة هناء العربي المشرف العام على منظومة تقنين أراضي الدولة موقف كل مركز ومدينة في هذا الملف.

حضر الإجتماع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وياسر جاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.