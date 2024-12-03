الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في الإسكان الاجتماعي 2024: التفاصيل والأسعار

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن توفر عدد من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم للمواطنين منخفضي الدخل في محافظة الجيزة ومحافظة أسوان.

تتميز هذه الوحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، وتتوفر بأسعار تنافسية، مما يسهل على المواطنين التقديم للحصول على شقق بأسعار مناسبة.

تفاصيل الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم

تتوافر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان ومدينة جزر القطوري في العياط بمحافظة الجيزة.

وتتمثل سعر الوحدة السكنية في 250 ألف جنيه، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

تفاصيل سداد شقق الإسكان الاجتماعي

أوضح الصندوق التفاصيل الخاصة بكيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، حيث يتطلب من المتقدمين دفع مقدم جدية الحجز بقيمة 20 ألف جنيه.

أما بالنسبة للقسط الشهري، فيبدأ من 1338 جنيهًا، بشرط أن يكون الدخل الشهري للمتقدمين من 3500 جنيه أو أكثر.

الدعم النقدي وغير النقدي

يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا نقديًا يتراوح بين 5 و40 ألف جنيه، حسب مستوى دخل المتقدمين، ويتم خصمه من سعر الوحدة السكنية.

بالإضافة إلى الدعم غير النقدي الذي يصل إلى 555 ألف جنيه، ويتضمن هذا المبلغ دعم عائد التمويل العقاري (480 ألف جنيه) وكذلك قيمة المرافق العامة والأراضي.

طريقة الحجز والتقديم

يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على هذه الوحدات السكنية شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في مختلف المناطق.

بعد شراء الكراسة، يتم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، يتم بعد ذلك التقديم الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يتم ملء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.