محافظ أسيوط يوجه باستمرار جهود إزالة التعديات على الترع التي تم تبطينها

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بإستمرار الجهود المبذولة لإزالة التعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية وخاصة التعديات على الترع التي تم تبطينها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع موجهًا بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات الري بالمراكز لرصد وإزالة كافة المخلفات والتعديات وتشديد العقوبة على المخالفين لمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز خلال القيام بأعمال المتابعة الدورية والرصد تلاحظ وجود تعدي على ترعة بني فيز بنطاق المركز ووجود عداية معدنية مثبتة بطريق عشوائية لنقل المواطنين بين البرين وعلى الفور تم إزالة العداية المخالفة لقانون الري للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على المجاري المائية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة والتعامل معها بشكل فوري وحازم من أجل الحفاظ عليها موجهًا بتفعيل دور الوحدات المحلية بالتنسيق مع الري والزراعة للحفاظ على الترع ومنع إلقاء المخلفات بكافة أشكالها حفاظًا على الثروة المائية الداعمة لاستمرار الزراعة

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