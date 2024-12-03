انتقد بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، الحالة السيئة لملاعب كرة القدم في البلاد، البالغ عددها 44 ألف ملعب، داعيا الحكومة لمزيد من الاستثمار.

رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ينتقد حال الملاعب في بلاده

وقال نويندورف في مقابلة نشرتها صحيفة (لايبزيجر فولكس تسايتونج)، اليوم الثلاثاء "أنا مقتنع بأننا نعرض وجود العديد من الأندية للخطر بسبب البنية التحتية الضعيفة".

أضاف نويندورف "لدينا ما مجموعه 44 ألف ملعب كرة قدم في ألمانيا. تم بناء العديد منها منذ فترة طويلة للغاية، ولكن لم يتم بذل الكثير من الجهود لتحديث الملاعب وأنظمة الإضاءة بالأندية، ناهيك عن تجديدها بشكل نشط"، ودعا إلى "برنامج بنية تحتية فيدرالي".

ويطالب نويندورف، الذي ينتمي منذ فترة طويلة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مثل المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز، بتعيين "وزير للرياضة في المستشارية حيث تتجمع لديه كل الخيوط ذات الصلة بالرياضة. وهذا هو الحال بالفعل في مجال الثقافة. ولا ينبغي لنا أن نكون في وضع أسوأ من ذلك".

ولكن من غير الواضح ماهي الطريقة التي يمكن من خلالها تلبية مطالب نويندورف في ظل اقتصاد ضعيف في ألمانيا أعلنت فيه العديد من شركاتها الكبرى عن تسريح آلاف العمال، فيما يشعر الناس في مختلف أنحاء البلاد بالقلق بشأن وظائفهم.