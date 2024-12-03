سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: استقرار نسبي في كافة البنوك

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شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في مختلف البنوك المصرية، حيث تم تحديث الأسعار في البنوك الكبرى لتسجل ثباتًا ملحوظًا مقارنةً بالأيام الماضية.

نستعرض آخر التحديثات لأسعار الدولار في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم:

البنك الأهلي المصري:

  • سعر الشراء: 49.65 جنيه
  • سعر البيع: 49.75 جنيه

بنك مصر:

  • سعر الشراء: 49.65 جنيه
  • سعر البيع: 49.75 جنيه

البنك المركزي المصري:

  • سعر الشراء: 49.66 جنيه
  • سعر البيع: 49.76 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • سعر الشراء: 49.69 جنيه
  • سعر البيع: 49.78 جنيه

البنك التجاري الدولي:

  • سعر الشراء: 49.67 جنيه
  • سعر البيع: 49.77 جنيه

بنك الإسكندرية:

  • سعر الشراء: 49.66 جنيه
  • سعر البيع: 49.76 جنيه
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