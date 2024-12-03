تأجيل محاكمة متهمين لقتلهم مسن بالشرقية لـ3 يناير للحكم

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي وهاني صلاح الدين الخواجة ومحمود محمد غنيم، وأمانة سر أحمد نصر وإسلام محجوب حجز القضية رقم 3188 لسنة 2023 جنايات الصالحية الجديدة، المتهم فيها 14 متهما بالاشتراك فى قتل مسن من أبناء عمومة والدهم في الصالحية الجديدة، وذلك لجلسة 3 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.





تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2670 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 30 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "محمد أ ح إ" و"محمد إ ح إ" و"عطية م ح إ" و"إبراهيم ح إ ع" و"محمد ح إ ع" و"حلمي م س ب" 48 عاما، راعي مواشي، و"محمد ح أ س" 31 عاما، راعي مواشي، و"سيد أ م س ب" و"جودة س م س" و"أ ح إ" 58 عاما، ربة منزل، و"أ م س" 20 عاما، ربة منزل، و"س ع ب" و"ع س ع" 19 عاما، راعي غنم، و"أيمن م س ع ب" 16 عاما، راعي مواشي، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام المتهمين من الأول للتاسع، بوجود المتهمتين العاشرة والحادية عشر بمسرح الجريمة، بقتل المجني عليه "محمد سلمي" من أبناء عمومة والدهم، وشروع باقي المتهمين في قتل المجني عليه "أحمد حسن" إثر خلافات بينهم.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للتاسع قتلوا المجني عليه "محمد سلمي" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله لخلافات سابقة بينهم، وأعدوا لذلك أدوات (شوم) وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب محدثين به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه حال تواجد المتهمين العاشرة والحادية عشر على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني عشر للرابع عشر تهمة الشروع في قتل المجني عليه "أحمد حسن" دون سبق إصرار أو ترصد بأن انهالوا عليه بالضرب مستخدمين في ذلك أدوات (شوم) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.