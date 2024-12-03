اليوم.. نقابة الصحفيين تكرم الإعلامي أسامة كمال بعد اختياره عضوا في الهيئة الوطنية للأعلام

تكرم نقابة الصحفيين وشعبة صحفيي الاتصالات، اليوم بمقر النقابة بوسط البلد الإعلامي أسامة كمال بعد اختياره عضوا في الهيئة الوطنية للأعلام.

ويأتي تكريم " كمال"، على دورة الفعالة خلال السنوات الماضية، في دعم وتطوير قطاع الاتصالات، حيث يعد من أحد الأعمدة الرئيسة لتأسيس الصحافة المتخصصة في قطاع الاتصالات، كما أنه يتولى الاشراف على أحد أكبر المؤتمرات الخاصة بالقطاع كايرو اي سي تي الذي عكس على مدار دوراته السابقة التطورات التى شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر؛ لمواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اصدر قرارا بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للاعلام، لمدة أربع سنوات.

وجاء التشكيل الجديد للهيئة برئاسة الاعلامي أحمد المسلمانى، وعضوية كل من لمستشار حماد مكرم نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد نوفل ممثلًا لوزارة المالية،و المهندس وليد زكريا ممثلًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال، وريهام وجيه عبد السلام الديب، وصفية مصطفي أمين من الشخصيات العامة وذوى الخبرة وهالة حشيش ممثلًا لنقابة الإعلاميين، وسامى عبد السلام سعدون ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.