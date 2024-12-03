سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 3 ديسمبر 2024: تذبذب في البنوك وتوقعات باستقراره

الاقتصاد
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الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حالة من التذبذب في بعض البنوك، حيث ارتفع في عدد من البنوك بينما سجل تراجعًا في بنوك أخرى، وذلك وفقًا للتحديثات الرسمية الأخيرة. 

نستعرض في هذا التقرير أحدث بيانات سعر الدولار في مختلف البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري:

  • 49.64 جنيه للشراء
  • 49.78 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

  • 49.67 جنيه للشراء
  • 49.77 جنيه للبيع

بنك مصر:

  • 49.67 جنيه للشراء
  • 49.77 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

  • 49.67 جنيه للشراء
  • 49.78 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

  • 48.67 جنيه للشراء
  • 49.77 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي:

  • 49.68 جنيه للشراء
  • 49.78 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

  • 49.68 جنيه للشراء
  • 49.78 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • 49.70 جنيه للشراء
  • 49.79 جنيه للبيع

المصرف المتحد:

  • 49.64 جنيه للشراء
  • 49.74 جنيه للبيع

توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة
 

أشار الخبير الاقتصادي أشرف غراب إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من المتوقع أن يستقر خلال الفترتين الحالية والمقبلة.

وأوضح أن هناك زيادة في السيولة النقدية من العملة الأجنبية بفضل التحويلات الشهرية للمصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن تزايد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في دعم السوق المحلية.

كما أضاف غراب أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بلغ قرابة 47 مليار دولار، مما يساهم في استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتقليص معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا تدريجيًا.

هل سيكون هناك تعويم جديد للجنيه؟


توقع غراب أن تعويم الجنيه المصري في الوقت الراهن غير مرجح، معتبرًا أن سياسة البنك المركزي الحالية التي تعتمد على سعر الصرف المرن تعني أن سعر الدولار سيتحرك بناءً على العرض والطلب، وليس بقرار ثابت.

وأكد أن هذه السياسة لا تستدعي إجراء تعويم كامل للجنيه في الوقت الراهن بفضل التدابير المتخذة لدعم الاستقرار المالي في مصر.

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