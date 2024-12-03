إحالة المتهم بسرقة المساكن في الزيتون للمحاكمة

أمرت نيابة الزيتون باحالة عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة المساكن، بدائرة قسم شرطة الزيتون للمحاكمة الجنائية

ضبط عاطل بتهمة سرقة المساكن

البداية عندما نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص في سرقة المساكن باستخدام أسلوب "كسر الباب".

وبمواجهته، اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب كما تم بإرشاده ضبط المسروقات التي كانت بحوزة عميلين لأحدهما "حارس عقار" والآخر "تاجر فاكهة وخردة"، والمقيمين بدائرة قسمي شرطة الزيتون والمطرية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.