إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين تروسكلان بطريق أسيوط الفرافره بمركز ديروط

إصيب 16 شخصا اليوم الثلاثاء إثر حادث تصادم بين تروسكلان بطريق أسيوط الفرافرة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين تروسكلان بطريق أسيوط الفرافرة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة ديروط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين تروسكلان بطريق أسيوط الفرافره بمركز ديروط

واسفر الحادث عن إصابة 16 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة