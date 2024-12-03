موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الانجليزي مانشستر سيتي لخوض مباراته المقبلة ضد نوتينغهام فورست، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي.


وتنطلق المنافسة يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من ديسمبر الجاري، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

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وتُبث عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، وSSC آلسعوديه، وتُلعب المباراة علي ملعب إستاد الاتحاد.


ويتواجد مانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 23 نقطة، بينما يقع نوتينغهام فورست في المركز السابع بفارق نقطة واحدة برصيد 22.
 

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