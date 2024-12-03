دهسه أثناء عبوره الطريق.. إحالة السائق المتهم بالتسبب في وفاة شاب بعين شمس للمحاكمة

‏أمرت نيابة عين شمس باحالة سائق سيارة متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بشارع الفيروز بمنطقة عين شمس ما أسفر عن مصرعه، للمحاكمة الجنائية

سيارة تدهس شابا في عين شمس

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب توفى قبل وصوله المستشفى. وبالفحص تبين أنه حال عبور الشاب الطريق بشارع الفيروز بمنطقة عين شمس صدمته سيارة مسرعة مما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق‏