دهسه أثناء عبوره الطريق.. إحالة السائق المتهم بالتسبب في وفاة شاب بعين شمس للمحاكمة

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

‏أمرت نيابة عين شمس باحالة سائق سيارة متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بشارع الفيروز بمنطقة عين شمس ما أسفر عن مصرعه، للمحاكمة الجنائية  

 

سيارة تدهس شابا في عين شمس 

 

 وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب توفى قبل وصوله المستشفى.  وبالفحص تبين أنه حال عبور الشاب الطريق بشارع الفيروز بمنطقة عين شمس صدمته سيارة مسرعة مما أسفر عن مصرعه.   

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق‏

حوادث الفجر الجنائية أحدى المستشفيات اثناء عبوره الطريق المشرحة النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| كامل الوزير يبحث إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم الالي بالقطارات

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

عاجل.. نقابة الموسيقيين تستدعي شيرين عبد الوهاب للتحقيق بعد أزمتها الأخيرة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا والمعلقين

وظائف للأشخاص "ذوي الإعاقة".. فرص جديدة في سوق العمل

زيادة المعاشات وتعديل الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني لعام 2025

ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباراة الهلال والغرافة اليوم

المخرج عصام أبو غريب يؤازر عمر زهران لحضور جلسة محاكمته