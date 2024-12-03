في ذكرى وفاته.. محطات فنية هامة في حياة أشرف عبدالغفور

تحل اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2023، إثر تعرضه لحادث سير، عن عمر ناهز الـ 81 عامًا، رحل وترك خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة، حيث كان من أهم وأبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، وكان يعد من الفنانين الذين لديم بصمتهم الفنية الخاصة الذين يتركونها في أعمالهم الفنية، ويعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة أشرف عبدالغفور.

اشرف عبدالغفور

نبذة عن أشرف عبدالغفور

ولد أشرف عبدالغفور في مثل هذا اليوم 22 يونيو، من عام 1942م بمدينة المحلة الكبرى، وكان نقيب الممثلين السابق، وهو صاحب شعبية كبيرة داخل الوسط الفني.

مشوار أشرف عبدالغفور الفني

وقدم أشرف عبد الغفور العديد من الأعمال التي تخطت حاجز 280 عملًا فنيًا، وتنوعت أعماله ما بين السينما والدراما والمسرح، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها أشرف عبد الغفور في السينما:فيلم "الشيطان": عام 1969 "رجال في المصيدة": عام 1971، "بلا رحمة":سنة 1971، "دعوة للحياة": سنة 1972، "صوت الحب": عام 1973، "الشوارع الخلفية": عام 1974، "لا شيء يهم": عام 1975.



وشارك أيضا بأعمال فنية كثيرة في الدراما ومن أبرز هذه الأعمال: مسلسل "نفوس معذبة"، مسلسل "زهرة الجبل"، مسلسل "فارس بلا جواد" عام 2002، مسلسل "حضرة المتهم أبي"، مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.



ومن الأعمال المسرحية التي شارك بها: مسرحية "سليمان الحلبي"،مسرحية "ثلاث ليال"، مسرحية "موتى بلا قبور"، مسرحية "مصرع جيفارا"، مسرحية "وطني عكا"، مسرحية "النار والزيتون".