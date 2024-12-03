في ذكرى وفاته.. محطات فنية هامة في حياة أشرف عبدالغفور

الفجر الفني
اشرف عبدالغفور
اشرف عبدالغفور

تحل اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2023، إثر تعرضه لحادث سير، عن عمر ناهز الـ 81 عامًا، رحل وترك خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة، حيث كان من أهم وأبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، وكان يعد من الفنانين الذين لديم بصمتهم الفنية الخاصة الذين يتركونها في أعمالهم الفنية، ويعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة أشرف عبدالغفور.

 

اشرف عبدالغفور 

 

نبذة عن أشرف عبدالغفور

 

ولد أشرف عبدالغفور في مثل هذا اليوم 22 يونيو، من عام 1942م بمدينة المحلة الكبرى، وكان نقيب الممثلين السابق، وهو صاحب شعبية كبيرة داخل الوسط الفني.

 

مشوار أشرف عبدالغفور الفني

 

وقدم أشرف عبد الغفور العديد من الأعمال التي تخطت حاجز 280 عملًا فنيًا، وتنوعت أعماله ما بين السينما والدراما والمسرح، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها أشرف عبد الغفور في السينما:فيلم "الشيطان": عام 1969  "رجال في المصيدة": عام 1971، "بلا رحمة":سنة 1971، "دعوة للحياة": سنة 1972، "صوت الحب": عام 1973، "الشوارع الخلفية": عام 1974، "لا شيء يهم": عام 1975.


وشارك أيضا بأعمال فنية كثيرة في الدراما ومن أبرز هذه الأعمال: مسلسل "نفوس معذبة"، مسلسل "زهرة الجبل"، مسلسل "فارس بلا جواد" عام 2002، مسلسل "حضرة المتهم أبي"،  مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.


ومن الأعمال المسرحية التي شارك بها: مسرحية "سليمان الحلبي"،مسرحية "ثلاث ليال"، مسرحية "موتى بلا قبور"، مسرحية "مصرع جيفارا"، مسرحية "وطني عكا"، مسرحية "النار والزيتون".

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور نبذه عن أشرف عبدالغفور مسلسل فارس بلا جواد الفنان أشرف عبدالغفور أشرف عبد الغفور

مواد متعلقة

في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في حياة رياض السنباطي

الأكثر قراءة

عاجل.. عملاق عربي يستهدف ضم حاوي الأهلي

رمضان 2025.. دياب ضيف شرف في مسلسل "ظلم المصطبة"

للعودة إلى سكة الانتصارات.. تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

مستشار المرشد الإيراني: لم نتوقع أن تقع تركيا في الفخ الذي حفرته لها الولايات المتحدة وإسرائيل

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025.. وأبرز مواعيد الامتحانات

"السكة الحديد" تكشف حقيقة تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية

محافظ الجيزة يكلف محمد مرعي للقيام بأعمال رئيس حي الدقي