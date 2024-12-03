إصابة 4 طلاب في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية 

أصيب 4 طلاب في حادث تصادم سيارتين أمام مدرسة فاطمة الزهراء بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر للعلاج واتخاذ اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالى بإصابة 4 طلاب بسبب حادث أمام مدرسة فاطمة الزهراء بدائرة المركز.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين اسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.