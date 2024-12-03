الخريطة الكاملة لأفلام شهر ديسمبر في دور العرض السينمائية

الفجر الفني
قائمة أفلام شهر ديسمبر
قائمة أفلام شهر ديسمبر

تشهد دور العرض السينمائية خلال شهر ديسمبر الجاري منافسة قوية بين كثير من الأفلام الجديدة والمتنوعة بين الدراما والكوميديا والرومانسي، التي يقوم ببطولتها كوكبة من نجوم ونجمات الفن، ويعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز أفلام شهر ديسمبر.

 

فيلم "الحريفة 2"

 

ينطلق عرض فيلم "الحريفة 2" الريمونتادا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 ديسمبر الجاري، والخميس بجميع سينمات الوطن العربي.

 

تفاصيل فيلم "الحريفة 2"

 

فيلم "الحريفة 2 " تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

الحريفة 2

 

فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

 

كما أعلن صناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، خلال الفترة الأخيرة الماضية، عن موعد طرحه بالسينمات، وهو يوم 18 ديسمبر المقبل.

تفاصيل فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

 

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، والفيلم بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم محمود الجندي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوتاكا ومعتز التوني، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

الهنا اللي أنا فيه 

 

 فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

 

وكشف المنتج أحمد السبكي خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنان هشام ماجد، ليعرض في دور العرض السينمائي في 26 ديسمبر الجاري.

 

تفاصيل فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

 

ويضم فيلم بضع ساعات في يوم ما في بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد صلاح السعدني، محمد سلام، أسماء جلال، محمد الشرنوبي وخالد أنور.

بضع ساعات في يوم ما
أفلام شهر ديسمبر الفنان هشام ماجد الفنان كريم محمود عبدالعزيز تفاصيل فيلم الحريفة فيلم الهنا اللي أنا فيه فيلم الحريفة 2

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