لإبعاده عن العقار.. تفاصيل سقوط المتهمين بسحل كلب ضال في الشارع بالهرم

حوادث
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ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بسحل كلب ضال وربطه من عنقه وسحبه في الهرم

ضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه، وذلك حال استقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة حارس عقار، وآخر يحمل جنسية إحدى الدول "مالك السيارة"، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإبعاده عن العقار محل سكنهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التحقيق مع المتهمين أجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو ضبط مرتكبي الواقعة

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