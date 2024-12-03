أحدهما هولندي.. الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتدعيم الهجوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي رجائي رمزي، عن اقتراب إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يفاضل بين ثنائي هجومي لضم أحدهما في يناير

وقال الإعلامي رجائي رمزي في تصريحاته، عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" رشح أحد الوكلاء مهاجمين أجانب للنادي الأهلي، أحدهما نيجيري وهو سامويل كالو، يبلغ من العمر ٢٧ عاما، ويلعب في المركز المهاجم والجناح الأيمن، ولعب للعديد من الأندية أهمها واتفورد الإنجليزي، وبوردو الفرنسي، ولوزان السويسري".

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وتابع:" اللاعب النيجيري، عقده انتهى بالفعل مع ناديه واتفورد وهو حاليا دون ناد".

وأوضح رجائي رمزي:" المهاجم الثاني هو هولندي ويدعى بوبي أديكاني، من أصول نيجيرية ويبلغ من العمر ٢٥ عاما،ويلعب في مركز المهاجم الصريح".

وأتم:" النجم الهولندي يلعب في الدوري الهولندي الدرجة الأولى، مع فريق جوان انجليس، كما لعب من قبل في ناشئي أياكس أمستردام وبرشلونة، وليفربول من عام 2015 حتى 2019، ولعب في فريق لاتسيو الإيطالي، ومنتخب هولندا للشباب تحت 16 عاما. و14 عام و20 عام".
 

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