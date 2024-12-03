ندوة توعوية بـ "حميات المنصورة " بمناسبة اليوم العالمى "للإيدز"



نظمت مديرية الصحة بالدقهلية ندوة توعية بمستشفى حميات المنصورة وذلك بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة فيروس نقص المناعة تحت شعار (صحتي - حقي)

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة والدكتور احمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتورة ريهام الهراس مسئول الايدز بمحافظة الدقهلية.

تضمنت الندوة التعريف بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة وطرق انتقاله ورفع الوعي لمكافحة هذا المرض بالإضافة إلى توفير كافة صور الدعم للمرضى والمتعايشين، ومنع الوصم والتمييز.

وعقب الندوة قامت الدكتورة ريهام الهراس بتفقد مركز المشورة والفحص الطوعي والذي يقدم خدمة المشورة والفحص والمتابعة للفيروس لجميع المترددين بالمحافظةبمرافقة الدكتورة شيماء الخطيب مساعد مسئول الايدز والأستاذ محمود رفعت مسئول بيانات البرنامج.

كما تابعت مسؤول الإيدز بالمحافظة يرافقها الدكتور محمد الرفاعى مدير حميات المنصورة والدكتور الغريب رمضان انشاءات وحدة الغسيل الكلوي الجديدة لمرضى نقص المناعة البشري بـ "حميات المنصورة "

