بعد تصريحات ترامب.. استقرار أسعار الذهب عيار 21 و24 في الأسواق المصرية

الاقتصاد
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الذهب

يستمر سعر الذهب في أسواق الصاغة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في حالة من الاستقرار لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد تحركات طفيفة في الأسعار في الأيام السابقة. 

ورغم بعض التأثيرات الاقتصادية من تصريحات الرئيس الأمريكي، إلا أن المعدن الأصفر حافظ على استقراره في الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم 3 ديسمبر 2024

  1. سعر الذهب عيار 24: استقر اليوم عند 4217.24 جنيهًا للجرام.
  2. سعر الذهب عيار 21: سجل 3690 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري.
  3. سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 3162.86 جنيهًا للجرام.
  4. سعر الجنيه الذهب: بلغ 29520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم 3 ديسمبر 2024

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب استقرارًا نسبيًا في الأسواق العالمية وفقًا للعقود الفورية، حيث وصل إلى 2629.74 دولارًا للأوقية. بينما سجلت العقود الآجلة للذهب 2652.11 دولارًا للأوقية.

التأثيرات الاقتصادية على سوق الذهب

رغم التحركات الاقتصادية التي شهدها الدولار الأمريكي إثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على دول مجموعة البريكس، إلا أن سعر الذهب في مصر شهد استقرارًا.

تأتي هذه الاستجابة من الذهب في وقت حساس في أسواق العملات، مع تذبذب الدولار الأمريكي، مما يساهم في زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن.

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