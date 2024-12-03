إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة في الفيوم

شهد طريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل الربع بدائرة مركز ابشواي في محافظه الفيوم، حادث انقلاب سيارة أجرة في ارض زراعية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق محمله بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل الربع بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة أجرة صندوق داخل أرض زراعية، وذلك بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فتسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.