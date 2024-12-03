موعد مباراة الاهلي القادمة ضد أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره أورلاندو بيراتس جنوب الأفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


وتنطلق المنافسة يوم السبت المقبل الموافق 7 من ديسمبر الجاري، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.


وتُبث عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، وSSC آلسعوديه.


ويتصدر المارد الأحمر ترتيب المجموعة ب 3 نقطة، بينما يأتي أورلاندو بيتراس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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وبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين.


ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب كل من شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو الجنوب إفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.
وقد حصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.
 

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