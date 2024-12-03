موعد مباراة الاتحاد والنصر القادمة في كلاسيكو دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره وغريمه التقليدي النصر يوم الجمعة القادم الموافق 6 ديسمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات قمة الجولة 13 من دوري روشن السعودي بالكلاسيكو.


موعد مباراة الاتحاد والنصر


وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والنصر مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباراة الهلال القادمة أمام الرائد في دوري روشن السعودي

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موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة


القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

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