‏"حزب الله في العراق" يدعو حكومة بغداد إلى إرسال قوات إلى سوريا لدعم الجيش في مواجهة التنظيمات المسلحة

عربي ودولي
بوابة الفجر

دعا ‏"حزب الله في العراق"، حكومة بغداد إلى إرسال قوات إلى سوريا لدعم الجيش في مواجهة التنظيمات المسلحة.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.
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ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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