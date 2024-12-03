تشكيل الهلال ضد الغرافة في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة



اختار البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الغرافة القطري، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد الغرافة

يلتقي الزعيم السعودي مع ضيفه القطري، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024 على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الغرافة

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط الدفاعي: محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ليوناردو

خط الهجوم: مالكو، ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري

يحتل الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الغرافة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط فقط.

وتنقل مباراة الهلال ضد الغرافة على شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى "SSC" السعودية، وكذلك قناة "أبو ظبي آسيا" والكاس القطرية، وهي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

