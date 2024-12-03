سعر الحديد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: استقرار بعد الارتفاعات الأخيرة

استقر سعر الحديد اليوم، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، داخل المصانع والسوق الاستهلاكية، بعد سلسلة من الارتفاعات شهدتها أسعار مواد البناء، وخاصة أسعار الحديد في الأيام الماضية.

جاء هذا الاستقرار ليحافظ على أسعار حديد عز والحديد الاستثماري عند آخر ارتفاع لها.

أسعار الحديد اليوم:

وفقًا للتحديثات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، جاءت أسعار الحديد كالتالي:

سعر طن الحديد الاستثماري : 38،822.7 جنيه للطن.

: 38،822.7 جنيه للطن. سعر طن حديد عز : 40،388.08 جنيه للطن.

: 40،388.08 جنيه للطن. سعر طن الأسمنت: 2،931 جنيهًا.

أسعار الحديد في السوق المحلي:

حسبما أعلنت شعبة مواد البناء، تتراوح أسعار الحديد اليوم بين:

سعر حديد أرض المصنع : من 36،000 إلى 39،000 جنيه.

: من 36،000 إلى 39،000 جنيه. سعر الحديد للمستهلك : يتراوح بين 38،000 و41،000 جنيه.

: يتراوح بين 38،000 و41،000 جنيه. سعر حديد عز : يتراوح بين 40،700 و41،000 جنيه.

: يتراوح بين 40،700 و41،000 جنيه. سعر حديد السويس : 39،000 جنيه.

: 39،000 جنيه. سعر حديد المراكبي : 41،000 جنيه.

: 41،000 جنيه. سعر حديد بشاي : 41،000 جنيه.

: 41،000 جنيه. سعر حديد العشري : 37،500 جنيه.

: 37،500 جنيه. سعر حديد الجيوشي: 39،000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم: