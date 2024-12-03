زيادة المعاشات يناير 2025.. ننشر جدول الشرائح الجديدة كاملة

زيادة المعاشات يناير 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إصدار قرارات رسمية بشأن هذه المعاشات.

زيادة المعاشات يناير 2025

تساءل الشارع المصري عن زيادة المعاشات يناير 2025 وذلك لمعرفة تفاصيل القرار وما سيترتب على شكل شرائح المعاشات على مدار الفترة المقبلة.

موعد زيادة المعاشات 2025

وفي الساعات الأخيرة، كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، وتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، ويبدأ تنفيذ هذا القرار يوم 1 يناير 2025 المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تصريحات صحفية سابقة أنه رفع الحد الأدنى للمعاش، يكون بدءً من يوم 1 ديسمبر 2025، ليصبح 1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش، بعد زيادة المعاشات في يناير 2025 نحو 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات 2025

ووفقًا لما أعلنته الهيئة، سيكون هناك 6 فئات مُستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وزيادة حدين أجر الاشتراك التأميني، والتي جاءت كما يلي:

كل صاحب معاش يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادته إلى 1500 جنيها بدءا من 1 يناير 2025.

كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1500 جنيها.

كل صاحب معاش يتقاضى 10 آلاف و80 جنيها وهو الحد الأقصى للمعاش حاليا،، سيتم زيادته إلى 11 ألفا و600 جنيه بدءا من 1 يناير 2025.

كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.

كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.

كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر 2025

ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر، بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مع بداية العام الجديد في الآتي: