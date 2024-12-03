محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وأبوقرقاص وديرمواس

محافظات
بوابة الفجر

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، القرارات أرقام 531 و532 و533 لسنة 2024، بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ونُشرت القرارات في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 267 الصادر في الأول من ديسمبر 2024، حيث نص القرار رقم 531 على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة مغاغة، والقرار رقم 532 على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبوقرقاص، فيما شمل القرار رقم 533 اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ديرمواس.

وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ المخططات وفقًا للمعايير والأسس المعتمدة، مشددًا على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات كل فيما يخصه.

ويأتي اعتماد هذه المخططات في إطار خطة المحافظة لتطوير المدن وتهيئتها للتوسع العمراني المستدام، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

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