اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بسرقة المشغولات الذهبية من داخل فيلا في الشيخ زايد، واعترفا المتهمين بارتكابهما للواقعة

اعترافات المتهمين بسرقة فيلا

واعترفا المتهمين، أنهما استغلا فرصة خلوا الفيلا، وتسللا إليها، وفتشا في محتوياتها حتى عثرا على مشغولات ذهبية ومقتنيات أخرى استوليا عليها.

سرقة فيلا

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا بمدينة الشيخ زايد للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن اللصوص استولوا على مشغولات ذهبية، ومقتنيات أخرى وفروا هاربين.

بإجراء التحريات تبين أن عاملين، وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهما، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

التحقيق مع المتهمين اعترافات المتهمين تباشر النيابة العامة المشغولات الذهبية مدينة الشيخ زايد

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