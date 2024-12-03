محافظ أسوان يوجه بالمرور على معرض السلع بكوم أمبو

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مشروع الدواجن بالأسواق
مشروع الدواجن بالأسواق بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لقيام لجنة مشتركة بالمرور على معرض السلع الغذائية والاستهلاكية الدائم بسور مصنع السكر بمدينة كوم أمبو، والذى قام المحافظ بافتتاحه الشهر الماضى بتخفيضات تصل إلى 30 % 

 

موضحًا بأن الهدف من مرور اللجنة التأكد والاطمئنان على الالتزام بأسعار المعروضات والمنتجات من السلع المختلفة من اللحوم البلدى والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمخبز بجودة عالية 

 

 وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بالتوزاى مع ذلك جارى التجهيز لافتتاح معرض السلع الغذائية والاستهلاكية الدائم بوسط مدينة دراو على مساحة 750 متر ليضم السلع المتنوعة لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين 

 

مؤكدًا على أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، وأيضًا الجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات وتخفيضات مناسبة خاصة وأن ذلك يشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور شريف فاروق الخضروات والفاكهة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدكتور مصطفى مدبولي

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