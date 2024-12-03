محامي شاليمار الشربتلي: موكلتي رصدت عقدها المسروق بحوزة عمر زهران

حوادث
عمر زهران من داخل
عمر زهران من داخل المحكمة

كشف محامي الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، تفاصيل جديدة في قضية سرقة المجوهرات المتهم فيها المخرج عمر زهران.

وأوضح محامي شاليمار، أن واقعة السرقة تعود إلى نحو عام ونصف، حيث حررت موكلته محضرًا فور اكتشافها فقدان المجوهرات.

وأضاف المحامي أن موكلته فوجئت لاحقًا بالمخرج عمر زهران يرتدي عقدًا من المجوهرات المفقودة، مما دفعها إلى اتهامه بالسرقة.

وأكد أن الشرطة عثرت على باقي المسروقات أثناء تفتيش منزل زهران، ما عزز موقف موكلته في القضية المثيرة للجدل.

أحالت النيابة العامة، مخرج عمر زهران وخادمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة السرقة.

جاء في أمر إحالة، أن المخرج متهم بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها زوجة المخرج خالد يوسف. 
 

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لمخرج شهير بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وذكرت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي. 

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت  بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.
 

 

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