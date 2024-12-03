حملة مكبرة للوحدة المحلية بأسوان لإزالة البروز والتعديات للمحلات المخالفة

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ تعليمات محافظ أسوان

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته التفقدية بطريق كسر الحجر ومنطقة سوق السيل الجديد بسرعة إزالة التعديات على حرم الطريق، ورفع الإشغالات

حيث تم إزالة البروز للمحلات المخالفة، ورفع الإشغالات بطول الطريق من أجل تحقيق التوسعة اللازمة له، وإتاحة المجال أمام المركبات والسيارات والمشاه للتحرك بسهولة وحرية كاملة، كما تم رفع تراكمات أعمال الإزالة تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف بالشكل المطلوب

وقد شارك فى الحملة نواب رئيس المدينة، وشرطة المرافق، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.