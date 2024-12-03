حملة مكبرة للوحدة المحلية بأسوان لإزالة البروز والتعديات للمحلات المخالفة

محافظات
حملة الازالات مستمرة
حملة الازالات مستمرة بأسوان

 قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ تعليمات محافظ أسوان 

 

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته التفقدية بطريق كسر الحجر ومنطقة سوق السيل الجديد بسرعة إزالة التعديات على حرم الطريق، ورفع الإشغالات

 

حيث تم إزالة البروز للمحلات المخالفة، ورفع الإشغالات بطول الطريق من أجل تحقيق التوسعة اللازمة له، وإتاحة المجال أمام المركبات والسيارات والمشاه للتحرك بسهولة وحرية كاملة، كما تم رفع تراكمات أعمال الإزالة تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف بالشكل المطلوب 

 

وقد شارك فى الحملة نواب رئيس المدينة، وشرطة المرافق، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

الإشغالات المعدات الثقيلة رفع الإشغالات رفع تراكمات محافظ أسوان مركز ومدينة أسوان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. عملاق عربي يستهدف ضم حاوي الأهلي

زيادة المعاشات يناير 2025.. ننشر جدول الشرائح الجديدة كاملة

محامي شاليمار الشربتلي: موكلتي رصدت عقدها المسروق بحوزة عمر زهران

مفاجآت جديدة في جلسة محاكمة عمر زهران يكشفها تسجيل صوتي

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

ريهام عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والده:" زي النهاردة فهمت معني كلمة ظهري إتكسر"

وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة