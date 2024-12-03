مواعيد وأسعار تذاكر قطارات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: إسكندرية - القاهرة والصعيد

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مواعيد وأسعار تذاكر قطارات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

يبحث الكثير من المسافرين عن مواعيد وأسعار تذاكر القطارات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث تسعى هيئة السكة الحديد لتوفير معلومات دقيقة حول مواعيد القطارات وتسهيل عملية الحجز عبر النظام الإلكتروني.

نستعرض خلال السطور التالية مواعيد قيام القطارات الخاصة بخطوط الإسكندرية - القاهرة والصعيد، بما في ذلك القطارات الروسية، التالجو، والمكيفة. 

إليكم تفاصيل مواعيد القطارات اليوم:

مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024:

قطار رقم 2 (روسي):

  • موعد القيام: 2:25 صباحًا
  • الوصول: 6:35 صباحًا
  • محطات الوقوف: القاهرة

قطار رقم 2012 (ثالثة مكيف):

  • موعد القيام: 4:00 صباحًا
  • الوصول: 9:55 صباحًا
  • محطات الوقوف: مراكز بورسعيد

قطار رقم 1008 (روسي):

  • موعد القيام: 7:25 مساءً
  • الوصول: 10:55 مساءً

قطار رقم 558 (مكيف – تحيا مصر):

  • موعد القيام: 4:10 صباحًا
  • الوصول: 11:10 صباحًا
  • محطات الوقوف: مراكز بورسعيد

مواعيد القطارات الأخرى من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار رقم 1904 (مكيف H1):

  • موعد القيام: 5:00 صباحًا
  • الوصول: 8:40 صباحًا
  • محطات الوقوف: القاهرة

قطار رقم 8 (روسي):

  • موعد القيام: 5:10 صباحًا
  • الوصول: 9:15 صباحًا
  • محطات الوقوف: القاهرة

قطار رقم 3008 (روسي مكيف):

  • موعد القيام: 5:45 صباحًا
  • الوصول: 8:30 صباحًا
  • محطات الوقوف: القاهرة (لا يقف في بنها)

قطار رقم 902 (مكيف H1):

  • موعد القيام: 6:00 صباحًا
  • الوصول: 9:25 صباحًا
  • محطات الوقوف: القاهرة

قطار رقم 2022 (تالجو H1):

  • موعد القيام: 7:00 صباحًا
  • الوصول: 9:35 صباحًا
  • محطات الوقوف: مباشر إلى القاهرة

مواعيد قطارات الإسكندرية إلى الصعيد

قطار رقم 158 (روسي):

  • موعد القيام: 7:15 صباحًا
  • الوصول: 10:25 مساءً
  • محطات الوقوف: الأقصر

قطار رقم 164 (روسي):

  • موعد القيام: 12:00 صباحًا
  • الوصول: 3:15 مساءً
  • محطات الوقوف: أسوان

قطار رقم 118 (روسي):

  • موعد القيام: 5:10 مساءً
  • الوصول: 10:20 مساءً
  • محطات الوقوف: منوف

قطار رقم 2008 (VIP H1):

  • موعد القيام: 8:00 مساءً
  • الوصول: 11:00 مساءً
  • محطات الوقوف: مباشر إلى القاهرة

أسعار التذاكر

تختلف أسعار تذاكر القطارات بناءً على نوع القطار والدرجة، وتتراوح الأسعار بين القطارات المكيفة والروسية من 50 إلى 200 جنيه تقريبًا حسب المسافة والدرجة.

خدمة الحجز المسبق

تُتيح هيئة السكة الحديد الحجز المسبق عبر المنظومة الإلكترونية، حيث يمكن للمسافرين حجز تذاكرهم بسهولة من خلال المواقع الإلكترونية أو التطبيقات المتاحة، مما يسهل عملية السفر ويوفر الوقت.

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