محافظ أسوان: لجنة لمراجعة خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بعمارات السيل الجديد

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محافظ أسوان مع مسئولى
محافظ أسوان مع مسئولى المحافظة

 كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والجهات المختصة للمرور على كافة العمارات السكنية بمنطقة السيل الجديد لمراجعة موقف وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بها، والوقوف على أسباب الطفح المتكرر،فى ظل التفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية

 

 موجهًا بأن يتم إعداد كشف بأرقام العمارات، وفى حالة وجود مشكلة تابعة للشركة يتم التدخل الفورى لحلها 

 

أما فى حالة التأكد من حدوث الطفح نتيجة لعدم قيام المقيمن بالعمارة بالتطهير لخطوط الصرف والمناهل يتم توجيه إنذارات لهم لما يمثله ذلك من تهديد لسلامة المنشأة، وأيضًا نشر للأوبئة والأمراض.

العمارات السكنية الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان محافظ أسوان مراجعة موقف شبكات مياه الشرب والصرف الصحى

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