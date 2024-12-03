جولة ميدانية لمحافظ أسوان بطريق كسر الحجر ويوجه بإزالة التعديات على حرم الأرصفة

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعًا مع المسئولين بقطاعات المرافق المختلفة بالطرق والرى ومياه الشرب والصرف الصحى والسكة الحديد والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان،عقب قيامه بجولة ميدانية بطريق كسر الحجر

وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات

وقد شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمرافق داخل الشوارع والطرق، ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف للحفاظ على المال العام، وهو الذى يتكامل مع عدم التهاون مع أى مخالفات، لأنه لا توجد أى إستثناءات فى ذلك

مكلفًا بأن يتم توسعة طريق كسر الحجر من خلال إزالة أى بروز للمحلات أو تعديات على الأرصفة وحرم الطريق، والإلتزام بخطوط التنظيم المحددة لكل محل

وفى نفس الوقت تقوم السكة الحديد بإعداد نموذج موحد يضم الهوية البصرية للمحافظة لتوحيد واجهات المحلات، مع قيام شركة مياه الشرب بالإنتهاء من الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد الخطوط للمياه والصرف الصحى بما يتواكب مع أعمال التطوير والتجميل لطريق كسر الحجر الحيوى وصولًا إلى كوبرى السيل الجديد.