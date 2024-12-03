بعد 6 وقائع..استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في الجيزة

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قرر قاضي المعارضات، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في الجيزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في الجيزة

سقوط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان -  لهما معلومات جنائية)..و بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة أقسام شرطة "العمرانية – الطالبية – بولاق الدكرور"، وتم بإرشادهما ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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