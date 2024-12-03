بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. التضامن: 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات وأنشطة وحدات التضامن بالجامعات

أخبار مصر
جانب من فاعليات البرنامج
جانب من فاعليات البرنامج

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن الجهود المقدمة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للأشخاص والطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استفاد 30050 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

وتنفذ وحدات التضامن الاجتماعي أنشطتها وبرامجها المتنوعة على مستوى 30 وحدة داخل الجامعات الحكومية والأزهر والخاصة، حيث قدمت الوحدات 2312 جهازا تعويضيا لذوي الإعاقة داخل الجامعات، كما سلمت 215 سماعة أذن لذوي الإعاقة السمعية.

كما قامت بتسليم 2000 جهاز لاب توب ناطق لذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، فضلا عن تسليم 403 عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تسليم 41 نظارة طبية لضعاف البصر، كما تم 52 كرسيا متحركا لذوي الإعاقة الحركية.

ونظمت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 17 معسكرا تدريبيا للطلاب ذوي الإعاقة، استفاد منها 1775 مستفيدًا، كما بلغت عدد الجامعات المستفيدة بطابعة " برايل" 12 جامعة.

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات  تنفذ عددًا من الأنشطة منها ما يتعلق  بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.

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