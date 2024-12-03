محافظ أسوان يأمر بتنفيذ أعمال الرصف لتحقيق السيولة للمواطنين

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اجتماع لمحافظ أسوان
اجتماع لمحافظ أسوان بالمجلس التنفيذى


وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأن يتم تنفيذ السويقة الجديدة على أعمال تغطية مصرف السيل من الناحية الجنوبية، وإعادة تخطيط السويقة الحالية والمواقف بالمنطقة لإستثمارها بشكل مناسب، مع توسعة طريق السيل فى إتجاه شارع السماد ليكون عبارة عن حارتين، ويتم تنفيذ أعمال الرصف به لتحقيق السيولة للمواطنين، وكذا الإنسياب المرورى للمركبات المترددة على هذا الطريق الهام، مكلفًا بأن تقوم لجنة من المرافق والسكة الحديد والوحدة المحلية لمراجعة التراخيص وإيصالات النظافة العامة لكافة المحلات المقامة على سور السكة الحديد، واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين بتوقيع الغرامات المالية، وتشميع المحلات المخالفة.

الانسياب المروري الغرامات المالية المحلات المخالفة تشميع المحلات المخالفة محافظ أسوان مراجعة التراخيص مصرف السيل
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