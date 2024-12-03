تحرير 151 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

حوادث
غلق المحلات
غلق المحلات

 
حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 151 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 151 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

حوادث الفجر أجهزة الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية الداخلية النيابة العامة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رمضان 2025.. دياب ضيف شرف في مسلسل "ظلم المصطبة"

عاجل.. عملاق عربي يستهدف ضم حاوي الأهلي

مستشار المرشد الإيراني: لم نتوقع أن تقع تركيا في الفخ الذي حفرته لها الولايات المتحدة وإسرائيل

للعودة إلى سكة الانتصارات.. تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

"السكة الحديد" تكشف حقيقة تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025.. وأبرز مواعيد الامتحانات

محافظ الجيزة يكلف محمد مرعي للقيام بأعمال رئيس حي الدقي