"النواب" يقر حق كل مواطن تحت خط الفقر في الحصول على الدعم النقدي

الفجر السياسي
أرشيفية
أرشيفية

 

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي التقدم للحصول على الدعم النقدي.

 

كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

 

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.


كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

 

 

مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المواطنين تحت خط الفقر التأمين الاجتماعي مجلس النواب الفجر السياسي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تكشف أعداد المعاقين في مصر.. وموقف بطاقة الخدمات المتكاملة

لتنفيذ ما بها من توصيات.. "النواب" يحيل 25 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة

بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين بقانون الضمان الاجتماعي

بعد الموافقة عليها.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وزير المجالس النيابية يكشف عن مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة (تفاصيل)

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رمضان 2025.. دياب ضيف شرف في مسلسل "ظلم المصطبة"

عاجل.. عملاق عربي يستهدف ضم حاوي الأهلي

مستشار المرشد الإيراني: لم نتوقع أن تقع تركيا في الفخ الذي حفرته لها الولايات المتحدة وإسرائيل

للعودة إلى سكة الانتصارات.. تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

"السكة الحديد" تكشف حقيقة تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025.. وأبرز مواعيد الامتحانات

محافظ الجيزة يكلف محمد مرعي للقيام بأعمال رئيس حي الدقي