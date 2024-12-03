ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، ما أسفر عن ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة.

تم تنفيذ الحملات بالاشتراك بين قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن؛ لما تمثله جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.