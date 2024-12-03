أسعار الذهب اليوم في مصر 3 ديسمبر 2024: استقرار في الأسعار مع زيادة في العيارات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 استقرارًا في الأسعار بعد آخر زيادة شهدها المعدن الأصفر يوم السبت الماضي. تمثلت الزيادة في 12 جنيهًا لعيار 24 و10 جنيهات لعيار 21، وذلك بالتوازي مع الارتفاع الذي سجله سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

جرام الذهب عيار 24 : سجل 4217 جنيهًا.

: سجل 4217 جنيهًا. جرام الذهب عيار 21 : بلغ 3690 جنيهًا.

: بلغ 3690 جنيهًا. جرام الذهب عيار 18 : وصل إلى 3162 جنيهًا.

: وصل إلى 3162 جنيهًا. جرام الذهب عيار 14: بلغ 2460 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب:

سجل الجنيه الذهب اليوم قيمة 29،520 جنيهًا.

المصنعية:

تختلف المصنعية حسب التاجر والمنطقة، وتتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا للجرام. يتم إضافة قيمة المصنعية إلى السعر الأساسي للذهب عند الشراء.

الأسعار عالميًا:

شهدت أسعار الذهب عالميًا في العقود الفورية ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل المعدن النفيس 2،645 دولارًا للأوقية، مما يعكس تأثير السوق العالمية على الأسعار المحلية.