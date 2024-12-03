جهود قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 32 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب - عن ضبط 28 قضية في مجال الأمن العام، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 178 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط ألفين و667 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.. ويجرى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

حوادث الفجر الأقراص المخدرة الإجراءات القانونية الهجرة غير الشرعية التهريب الأمن العام
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