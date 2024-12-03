لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها؛ أسفرت عن ضبط 2934 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وقد أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1276 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1658 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

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