ضبط 9 شركات سياحة ومكتب دون ترخيص للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 9 شركات سياحة ومكتب واحد دون ترخيص لقيامها بالنصب على المواطنين.

وأسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ضبط 9 شركات سياحة ومكتب واحد دون ترخيص لمزاولتها الأنشطة السياحية دون ترخيص.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب - عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى - برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية - طلبات الحصول على تأشيرات للسفر - دفاتر وإيصالات إستلام نقدية - تأشيرات وصور منها - عقود - عروض واستمارات حجز طيران - صور دعوات جوائز للفوز بالعمرة - حجوزات سياحية دينية وفنادق سياحية - عدد من أجهزة اللاب توب - طابعات - لافتات).