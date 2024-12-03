موعد مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

يترقب عشاق كرة القدم العربية مساء اليوم الثلاثاء مواجهة حاسمة بين الهلال السعودي والغرافة القطري ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة حيث تحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى الهلال للعودة إلى الصدارة، بينما يحاول الغرافة التمسك ببقية حظوظه في التأهل.

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مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا: مواجهة مرتقبة في الجولة السادسة

يدخل الهلال المباراة برصيد 13 نقطة. يحتاج الفريق إلى الفوز ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، مما يؤهله للعودة إلى الصدارة التي فقدها في الجولة الخامسة بعد التعادل مع السد القطري بهدف لكل منهما. الهلال يمتلك إمكانات فنية عالية ويطمح لتحقيق الانتصار لتعزيز موقعه في البطولة.

في المقابل، يدخل الغرافة المباراة برصيد 4 نقاط. يحتاج الفريق إلى الفوز للحفاظ على آماله في التأهل ضمن أول 8 فرق في المجموعة. ورغم أن الفريق ليس بنفس إمكانات الهلال، إلا أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الصعبة.

موعد مباراة الهلال والغرافة

تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا

يمكن لمحبي كرة القدم متابعة المباراة عبر عدة قنوات حيث سيتم نقل المباراة بشكل مباشر مع تغطية شاملة لأحداث اللقاء على:

قناة SSC SPORTS 1 HD، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي فارس عوض.

قناة الكأس 9، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي خالد الحديد.

قناة beIN AFC، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

المجموعة

تضم مجموعة الهلال العديد من الفرق القوية، منها:

الأهلي السعودي

النصر السعودي

السد القطري

الوصل الإماراتي

الغرافة القطري

الريان القطري

استقلال طهران الإيراني

بيرسبوليس الإيراني

باختاكور الأوزبكستاني

الشرطة العراقي

العين الإماراتي

تاريخ مواجهات الفريقين



التقى الهلال والغرافة في 6 مباريات سابقة بدوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال في 4 مواجهات، بينما حقق الغرافة فوزًا واحدًا، وانتهت مواجهة بالتعادل.

كما سجل الهلال 13 هدفًا في شباك الغرافة، بينما أحرز الفريق القطري 8 أهداف.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة