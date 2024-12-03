نزار الفارس يستضيف أسرة عبدالحليم حافظ في حلقة مثيرة تكشف تفاصيل جديدة عن حياته

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نزار الفارس يستضيف
نزار الفارس يستضيف أسرة عبدالحليم حافظ

يواصل الإعلامي العراقي نزار الفارس تقديم حلقات برنامجه "مع نزار الفارس" على قناة الرابعة العراقية، حيث يستضيف في حلقة الجمعة 6 ديسمبر 2024، أسرة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، في حوار مميز يتناول العديد من التفاصيل الجديدة حول حياته الشخصية والفنية.

حوار مليء بالكشف تفاصيل جديدة

في هذه الحلقة الخاصة، يتحدث نزار مع عبدالحليم حفيد علية شقيقة الراحل، ومحمد الشناوي زوج ابنتها، بالإضافة إلى الموسيقار العراقي هلكوت زاهر والمطربة لمياء جمال. 

تم تصوير اللقاء داخل الشقة الشهيرة التي كان يقطنها عبدالحليم حافظ في القاهرة، مما أضاف للحلقة طابعًا مميزًا وذكريات حية عن العندليب الأسمر.

علاقة عبدالحليم بـ "أم كلثوم" وأقاويل الزواج من سعاد حسني

تناول نزار الفارس العلاقة الشهيرة بين عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم، كشفت الأسرة خلال الحوار أن العلاقة بينهما لم تكن كما صوّرها البعض في السابق، بل كانت مليئة بالاحترام والمودة، وهو ما يبرز طابع الصداقة بين الأسطورة وأم كلثوم.

كما يتم الكشف حقيقة الشائعات التي أثيرت لفترة طويلة حول زواج عبدالحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني، حيث أكدت الأسرة بشكل قاطع أن تلك الأخبار كانت مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

مفاجأة حول جثمان عبدالحليم حافظ

في مفاجأة مذهلة، كشفت الأسرة أن جثمان عبدالحليم حافظ لم يتحلل حتى اليوم. وأوضحت الأسرة أنه تم فتح قبره مؤخرًا، ليجدوا جسده كما هو، وهو ما أثار دهشة واسعة في الوسط الفني والإعلامي.

انتقاد للمشهد الفني الحالي

وفي تصريح مثير للجدل، أشار محمد الشناوي، زوج ابنة شقيقة عبدالحليم حافظ، إلى أن وفاة عبدالحليم كانت "رحمة له"، مؤكدًا أنه لم يشهد ما وصفه بـ "البلاء" في الموسيقى، والذي تمثل في أغاني مطربي المهرجانات مثل حمو بيكا وويجز، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول الوضع الراهن للموسيقى العربية.

موعد عرض الحلقة

تُعرض حلقة "مع نزار الفارس" التي تركز على حياة عبدالحليم حافظ وأسرة الراحل، يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، عبر قناة الرابعة العراقية. 

تابعوا هذه الحلقة المليئة بالكشف أسرار وذكريات لا يعرفها الكثيرون حول العندليب الأسمر.

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