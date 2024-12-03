ضبط 35 ألف مخالفة متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة



شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 35 ألفا و542 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 21 ألفا و563 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و846 مخالفة سير دون تراخيص، و19 مخالفة موقف عشوائي، و1129 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات لشروط التراخيص و42 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.